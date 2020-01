Napoli, al Mann le celebrazioni del Capodanno cinese (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Al Museo Archeologico di Napoli partono le celebrazioni per il Capodanno cinese 2020. In mostra quattro topolini in bronzo del I secolo d.C., mai esposti al pubblico fin ora. Questa la scelta del museo napoletano per dare il benvenuto all’anno del topo secondo la tradizione cinese. Dal prossimo 24 gennaio, con ingresso gratuito alle 17, sarà così possibile ammirare le opere provenienti dai ricchi depositi del Mann. ‘‘Anche quest’anno al Mann si festeggia il Capodanno cinese – racconta ai microfoni dell’Ansa il direttore Paolo Giulierini -, un’iniziativa che vuole mantenere vivo il dialogo con l’operosa comunità cittadina, ma anche porre sempre più attenzione verso il turismo che arriva dalla Cina, che tanta parte ha e avrà nello sviluppo del settore nel nostro paese“. L'articolo Napoli, al Mann le celebrazioni del ... anteprima24

