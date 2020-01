Multa alla Lazio per i saluti romani, Lotito ai tifosi: «Ci dovete 50mila euro» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Claudio Lotito ha scritto una lettera ai tifosi della Lazio in seguito alla Multa ricevuta per i saluti romani fatti dagli ultrà Lodevole iniziativa di Claudio Lotito, che ha scritto una lettera ai tifosi biancocelesti ritenuti responsabili di aver fatto il saluto romano durante la sfida di europa League tra Lazio e Rennes del 3 ottobre 2019. «La invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento. Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

