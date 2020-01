MotoGP, il calendario delle presentazioni ufficiali (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il calendario delle presentazioni ufficiali della MotoGP. Apre la Ducati, a seguire Honda e Yamaha. Comunicate le prime date. ROMA – Il calendario delle presentazioni ufficiali della MotoGP. Il primo appuntamento della stagione è stato fissato a marzo a Losail ma nelle prossime settimane saranno svelate le moto. Gli appassionati non vedono l’ora di poter scoprire la livrea e tutti i dettagli scelti dalle scuderie per questa annata che potrebbe essere ricca di sorprese. La Ducati spera di ritornare al titolo iridato ma Marquez parte ancora con favori del pronostico. Il 2020 potrebbe essere l’ultimo anno di Valentino Rossi con il Dottore destinato a decidere in poco tempo il suo futuro. Le date delle presentazioni ufficiali Il primo appuntamento con le presentazioni è fissato a Bologna il prossimo 23 gennaio quando la Ducati svelerà i dettagli della nuova ... newsmondo

JBV79 : Calendario de presentaciones WorldSBK 2020 - infoitsport : Il Calendario MotoGP 2020 - Date e Orari TV di tutte le gare - santiagoah_ : RT @motoryracing: #WorldSBK | Calendario de presentaciones WorldSBK 2020 @WorldSBK: -