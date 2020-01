Moses Inter, il Chelsea dà l’ok per le visite mediche: ecco quando arriva (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’Inter ha chiuso per l’arrivo di Victor Moses: novità da Londra sull’approdo a Milano del fedelissimo di Conte Antonio Conte avrà presto il suo secondo rinforzo. Victor Moses è a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Come riporta Sky Sport la trattativa con il Chelsea è da considerarsi chiusa e il giocatore è atteso in città. Una volta eseguiti tutti i test fisici, Moses si trasferirà fino a giugno alla corte di Antonio Conte, dove dovrebbe percepire metà dei 4,5 milioni netti più bonus garantitigli dal club turco. 21:18 – Come si apprende dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha autorizzato le visite mediche di Moses con l’Inter. L’esterno arriverà a Milano per sostenere i test clinici nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

