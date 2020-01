Moses all’Inter, arriva la conferma di Lampard: “Sta rientrando, ma non resterà con noi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha confermato il ritorno di Moses a Londra dopo il presito al Fenerbahçe e ha fatto capire che non resterà in Blues: "Sta tornando, ma non resterà con noi". L'Inter sta lavorando sul calciatore nigeriano dopo il mancato arrivo di Spinazzola e la formula su cui starebbero puntando i due club è il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. fanpage

FabrizioRomano : Victor Moses ha dato il suo ok all’Inter: è pronto a lasciare il Fenerbahçe, Antonio Conte lo aspetta e Frank Lampa… - Pierl1986 : RT @FabrizioRomano: Victor Moses ha dato il suo ok all’Inter: è pronto a lasciare il Fenerbahçe, Antonio Conte lo aspetta e Frank Lampard c… - sportli26181512 : #Calciomercato #Chelsea Moses all’Inter, arriva la conferma di Lampard: “Sta rientrando, ma non resterà con noi”: I… -