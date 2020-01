Morto Pietro Anastasi: il bomber della classe operaia battuto solo dalla Sla (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pietro Anastasi: Morto l’ex attaccante di Juventus (3 scudetti) e Nazionale (campione d’Europa nel ’68). “Pietruzzo” (emigrato al Nord dalla sua Sicilia) è Morto di Sla (come tanti altri calciatori). Grande tristezza nel calcio italiano per la morte di Pietro Anastasi, uno dei più grandi bomber di sempre, spentosi a 71 anni venerdì scorso dopo una dura lotta con la Sla. “Pietruzzo” ha legato il suo nome a grandi vittorie della Juventus (3 scudetti, 1971-72, 1972-73 e 1974-75, quest’ultimo strappato con grande fatica al meraviglioso Napoli di Vinicio). Per Anastasi, ben 132 gol in 307 presenze con la maglia bianconera, prima di passare all’Inter (dove vince una Coppa Italia), all’Ascoli e infine al Lugano, diventando poi opinionista in tv con la Juve sempre nel cuore. Ma la sua firma è rimasta indelebile anche in Nazionale, nella quale ha segnato 8 gol in 25 presenze. Uno di questi ... 2anews

Gazzetta_it : E' morto Pietro #Anastasi: aveva 71 anni. Centravanti di #Juventus e #Inter, giocò 25 partite in Nazionale - tuttosport : Pietro #Anastasi è morto: #Juve in lutto ?? - Agenzia_Ansa : E' morto #PietroAnastasi, vinse tre scudetti con la #Juve #Juventus #ANSA #Anastasi -