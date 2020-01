Morto David Olney, il cantante folk ha un malore durante un concerto. Le ultime parole: «Scusate» (Di lunedì 20 gennaio 2020) David Olney è Morto dopo essersi scusato con il suo pubblico. «Perdonate», ha detto l’artista prima di avere un malore e di accasciarsi sul palcoscenico. Il cantante folk si è spento sabato notte a 71 anni. Fatale è stato l’attacco cardiaco che lo ha colpito durante un concerto in Florida. Olney, riferisce la Cnn, si è fermato durante l’esecuzione di un brano. «Ha detto ‘scusate’ e ha appoggiato il mento sul petto», ha raccontato Scott Miller, che si stava esibendo con Olney nel Songwriters Festival di Santa Rosa Beach. È stato il sito dell’artista a rendere ufficiale la notizia della sua morte. Il cantautore statunitense in carriera ha realizzato oltre 20 album da solista. Era considerato uno dei più ricercati interpreti del folk rock della comunità musicale di Nashville. Agli inizi degli anni ’80 formò la band The X-Rays e nel decennio ... newscronaca.myblog

