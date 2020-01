Morta Rosanna Sapori, giornalista tv: il corpo ritrovato nel lago d’Iseo (Di lunedì 20 gennaio 2020) La conferma è arrivata nel pomeriggio del 20 gennaio, quasi un mese dopo la denuncia di scomparsa della giornalista Rosanna Sapori: è suo il corpo ritrovato sulla riva del lago d’Iseo, il 18 gennaio scorso. Volto noto di trasmissioni e testate locali tra Lombardia e Veneto, in passato aveva lavorato anche per Radio Padania. Trovata senza vita Rosanna Sapori Rosanna Sapori, giornalista televisiva con un passato a Radio Padania, è stata trovata senza vita sulla riva bresciana del lago d’Iseo a quasi un mese dalla sua misteriosa scomparsa. Della donna, residente da anni ad Azzano San Paolo ed ex volto di trasmissioni e testate locali tra Lombardia e Veneto, si erano perse le tracce il 27 dicembre scorso. Dal 2011 era titolare di una tabaccheria e in passato aveva denunciato una presunta trama di malaffare nella Lega. La prima ipotesi sul decesso La prima ipotesi seguita ... thesocialpost

