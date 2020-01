Moreno Merlo: "Ho voluto difendermi dalle menzogne di Paola Caruso" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ludovica Marchese Sembrano non avere fine le accuse reciproche tra Moreno Merlo e Paola Caruso, ma l’ex tentatore fa chiarezza sulla vicenda e si augura che il piccolo Michele possa avere prima o poi la figura paterna che merita Deejay con la passione per la moda e il lusso: parliamo di Moreno Merlo, uno dei tentatori dell’edizione 2019 di Temptation Island. Per molti anni ha infatti ricoperto il ruolo di sales manager per brand importati, poi ha preferito mettersi in proprio e si è fatto conoscere anche per il gossip in qualità di fidanzato di Paola Caruso, sebbene la loro storia abbia poi preso una piega inaspettata e dai risvolti che hanno davvero dell’incredibile. Poco prima di iniziare a suonare alla consolle durante la festa del suo grande amico Marco Scomparin, organizzata in collaborazione con Veronica Lafleur Events & PR, che si è svolta lo scorso venerdì nella ... ilgiornale

ClarabellaBest : RT @domenicalive: 'Sei niente mischiato a nulla' Paola Caruso Vs Moreno Merlo #DomenicaLive - Notiziedi_it : Paola Caruso a Domenica Live: durissimo scontro con Moreno Merlo | Video Mediaset - infoitcultura : Moreno Merlo: chi è, foto, Paola Caruso, Instagram, Veronica Graf -