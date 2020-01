Monza, visite mediche questa mattina per l’ex Juventus Mota Carvalho (Di lunedì 20 gennaio 2020) Monza, nuovo rinforzo per il club fresco del pareggio di ieri nel derby contro il Como terminato 1-1 Tutto fatto in casa Monza per l’arrivo di Mota Carvalho. L’attaccante, classe 1998 della Primavera della Juventus, questa mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito. Come riporta Gianlucadimarzio.com il calciatore, in prestito alla Virtus Entella, ha collezionato 7 gol e due assist nella prima parte del Campionato di Serie C, Girone A. L’accordo è quello di un trasferimento a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

