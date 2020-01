Monza, bimbi picchiati in una scuola islamica: “Se racconti qualcosa a casa ti ammazzo”. Disposte misure cautelari per due insegnanti (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Se racconti qualcosa a casa ti ammazzo“, e ancora, “sai cosa ti succede se ti lamenti, finisci nello stanzino della punizione, al buio”. Sono alcune delle minacce utilizzate da due insegnanti di una scuola islamica di Monza, ora accusati di aver maltrattato una decina di bambini, studenti dell’associazione islamica “Norou Dareyni Touba”. I due cittadini senegalesi sono stati sottoposti, rispettivamente, l’uno agli arresti domiciliari e l’altro all’obbligo di firma in caserma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i bimbi (tra i 5 e i 10 anni) sono stati picchiati, colpiti con bacchette di legno, minacciati e chiusi in uno stanzino con la giustificazione di non aver manifestato sufficiente impegno nello studio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, sono state avviate nel mese di maggio 2019, a seguito di una ... ilfattoquotidiano

