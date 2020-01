Monster Hunter World: un video mostra l'esilarante lavoro dietro al motion capture (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vi siete mai chiesti come sono stati riprodotti nella realtà i movimenti di certe creature di Monster Hunter World? Ebbene, un video pubblicato dall'account ufficiale Twitter giapponese del gioco ne svela l'arcano.Parte dei movimenti delle creature sono stati sviluppati utilizzando persone attraverso il motion capture. In questo video infatti si vede un attore impersonare le movenze di Rajang, un grande animale che ricorda una scimmia. Nella sua presentazione introduttiva, Rajang stabilisce il dominio su un drago anziano: Kirin. Per quanto imponente sia questo filmato, è solo quando si vede come è stato realizzato che si inizia ad apprezzarlo di più.Gli sviluppatori, utilizzando quello che sembra un piumone o un futon, hanno costruito un oggetto per rappresentare Kirin nella scena, in modo che l'attore che interpreta Rajang potesse affrontarlo. Sembra senza dubbio esilarante, ma il ... eurogamer

