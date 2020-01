Monopattini elettrici - Altolà del governo: su strada solo nelle zone 30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dietrofront del governo sui Monopattini elettrici. Dopo la liberalizzazione entrata in vigore l1 gennaio scorso in seguito alequiparazione alle biciclette contenuta nella legge di bilancio per il 2020, il ministero dei Trasporti, contrario fin dallinizio alla un po avventurosa, va detto, iniziativa del parlamento, ha messo a punto un emendamento al cosiddetto decreto milleproroghe che riscrive, per la terza volta, le norme di circolazione di questi dispositivi.Su strada solo nelle zone 30. In pratica, vengono ripristinati alcuni dei limiti di utilizzo contenuti nel cosiddetto decreto Toninelli del giugno 2019: possibilità di circolare solo sulle piste ciclabili, nelle aree pedonali (con velocità massima pari a 6 km/h), nelle cosiddette zone 30 e in generale su tutte le strade con limite di velocità pari a 30 km/h. La violazione di questa norma prevede una sanzione di 100 euro.Velocità ... quattroruote

