Monica Bellucci dice no al Festival, nessuno vuole Amadeus (Di lunedì 20 gennaio 2020) Monica Bellucci doveva essere una delle presenze forti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 70. Invece nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa. Monica Bellucci al Festival di Sanremo? Ci abbiamo credurto fino ad oggi. E invece è arrivata la doccia gfelata per tutti i suoi fans sotto forma di comunicato da … L'articolo Monica Bellucci dice no al Festival, nessuno vuole Amadeus proviene da www.inews24.it. inews24

rtl1025 : #MonicaBellucci non parteciperà al #Festival di #Sanremo ?? ?? - repubblica : Sanremo 2020, Monica Bellucci: 'Non ci sarò'. L'ironia di Fiorello in difesa di Amadeus: 'Pena di morte per lui' - repubblica : Sanremo 2020, Monica Bellucci dice no al festival: 'Non ci sarò' -