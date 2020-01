Milano, nel 2019 nuovo record di visitatori: quasi 11 milioni di turisti passati sotto la Madonnina (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono quasi undici milioni i turisti che nel 2019 hanno soggiornato almeno una notte nell'area urbana di Milano, comprendente la città metropolitana e la provincia di Monza Brianza. Si tratta di un nuovo record per il capoluogo lombardo, con un aumento del 9,2 per cento rispetto al dato del 2018. Soddisfatta l'assessore al Turismo Guaineri: "Continuiamo così per affermare Milano tra le mete internazionali più ambite". fanpage

