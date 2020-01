Milano, lavori non autorizzati: decade l’affitto e il negozio Buccellati in Galleria torna all’asta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Torna all'asta con il meccanismo dell'incanto il negozio di 60 metri quadrati assegnato due anni fa alla società Del Vallino e al marchio di argenteria Buccellati. A novembre 2019 era arrivata un’ordinanza di decadenza del contratto emessa dal Comune di Milano per lavori "non conformi e in assenza delle dovute autorizzazioni". Al centro della controversia ci sarebbe un soppalco modificato senza permesso. La società ha perso il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato e lo spazio commerciale torna ora a disposizione del miglior offerente. fanpage

anubidal : RT @cstn84: Tutti in ansia per l'#EmiliaRomagna ... Infiltrazioni delle 'ndragheta nei lavori dell'EXPO di Milano 2015. I 'colletti bianc… - MakTaiTai : RT @cstn84: Tutti in ansia per l'#EmiliaRomagna ... Infiltrazioni delle 'ndragheta nei lavori dell'EXPO di Milano 2015. I 'colletti bianc… - Petartrzz : RT @cstn84: Tutti in ansia per l'#EmiliaRomagna ... Infiltrazioni delle 'ndragheta nei lavori dell'EXPO di Milano 2015. I 'colletti bianc… -