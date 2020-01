Milano, divieto di fumo alle fermate del bus? Più che per lo smog, è questione di educazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha lanciato la proposta di vietare il fumo di sigaretta all'aria aperta entro il 2030 e introdurre ancora prima lo stesso divieto per quanto riguarda le fermate degli autobus. Se il senso civico fosse così diffuso e le persone fossero educate, un divieto del genere non servirebbe: ma di fronte alla penuria di questi valori, come dimostra la quotidiana esperienza di un non fumatore in giro per la città, ben venga la proposta di Sala. Non (solo) per lo smog, ma per migliorare la salute di tutti e l'educazione di qualcuno. fanpage

