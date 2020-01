Milan, Pioli: «Rebic? Dalla sosta è diventato un altro giocatore» – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Milan, Pioli elogia Rebic dopo la doppietta decisiva contro l’Udinese: «Dalla sosta è diventato un altro giocatore» Stefano Pioli deve ringraziare sentitamente Ante Rebic per i tre punti ottenuti contro l’Udinese. Decisiva la doppietta del croato al fine di battere la squadra di Gotti che, ben messa in campo, ha messo in difficoltà i rossoneri. Il gol allo scadere ha scatenato il tripudio di San Siro, che così ha potuto esultare per la seconda settimana di fila. Nel post gara il tecnico ha elogiato l’attaccante arrivato in estate Dalla Germania. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Gazzetta_it : Milan, oltre l'attacco c'è di più. #Pioli ha registrato la difesa: 5 gare senza gol - ducciosiena : RT @la_rossonera: Solo pensarlo pochi mesi fa sembrava surreale. Eppure il Milan di oggi, quello di Ibrahimovic e Pioli, può fare a meno di… - ACMRealista : RT @la_rossonera: Solo pensarlo pochi mesi fa sembrava surreale. Eppure il Milan di oggi, quello di Ibrahimovic e Pioli, può fare a meno di… -