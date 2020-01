Milan, l’esplosione di Theo Hernandez: capocannoniere e nuovo idolo rossonero (Di lunedì 20 gennaio 2020) Con sei reti in diciassette partite, il ventiduenne difensore francese è diventato il giocatore della rosa di Pioli che ha segnato di più in stagione. Grazie al suo grande feeling con il gol, Theo Hernandez ha raggiunto i precedenti record di Panucci e Serginho e ora punta a quello di Aldo Maldera: indimenticato terzino della stella rossonera, che proprio nel 78/79 mise a segno nove reti. fanpage

sportli26181512 : #Milan #SerieA Milan, l’esplosione di Theo Hernandez: capocannoniere e nuovo idolo rossonero: Con sei reti in dicia… - PantaRei929 : Ma da quanto tempo: non vincevamo a casa nostra...con tre gol... All'ultimo minuto?! Avevo dimenticato quanto è bel… - dello__98 : @milan_corner @NandoPiscopo1 @Cristoincroce1 @ildumba @zorochan83 @Maicuntent96 @_DavidLoPan_ @SimoneFracassi Per q… -