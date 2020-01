Milan femminile, Ganz: «Il due a zero della Roma ci ha svegliato» – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato dopo la vittoria all’ultimo minuto delle rossonere contro la Roma (-Dal nostro inviato, Mario Labate) Maurizio Ganz ha parlato al termine del match vinto dal Milan femminile contro la Roma. Un successo che porta la firma di Thorvaldsdottir con una doppietta. Queste le parole del tecnico rossonero. «La sconfitta di Empoli è stata dura da digerire, oggi la Roma ci ha messo in difficoltà subito e forse con la testa eravamo ancora a Empoli. Poi, sul 2 a 0, le ragazze sono cresciute fisicamente e abbiamo recuperato la partita. Sul 2 a 2 ero convinto di andarla a vincere e siamo stati bravi tutti. Non era facile e le ragazze sono state delle eroine, mi hanno fatto vivere un momento bellissimo» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

