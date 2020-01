Migranti: De Petris, ‘Lega piega istituzioni a uso elettorale, inaccettabile’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di non partecipare ai lavori della Giunta per le autorizzazioni a procedere, perché è inaccettabile piegare le istituzioni a uso strumentale ed elettoralistico, come vogliono fare la Lega e la destra #Gregoretti #Salvini #LeU”. Lo scrive Loredana De Petris di Leu su twitter. L'articolo Migranti: De Petris, ‘Lega piega istituzioni a uso elettorale, inaccettabile’ CalcioWeb. calcioweb.eu

