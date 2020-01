Migrante morto al Cpr di Gradisca, si indaga per omicidio volontario: “Pestato dalle guardie” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vakhtang Enukidze, cittadino georgiano di 37 anni detenuto al Centro per i Rimpatri di Gradisca, è morto per cause misteriose all’ospedale di Gorizia: si era sentito male nella sua stanza. Pochi giorni prima era stato protagonista di una rissa con un compagno. Secondo l'associazione "No Cpr e no frontiere Fvg", sarebbe stato picchiato dalle guardie. fanpage

Migrante morto in aereo : crudele commento sul “biglietto rimborsato” : Ha subito scatenato un nugolo di polemiche il commento insensibile di una donna di Milano sulla vicenda del bambino Migrante morto assiderato nel carrello di un aereo Air France. La signora, titolare di una pizzeria nel capoluogo lombardo, aveva infatti commentato la morte del piccolo ironizzando sulla possibilità che potesse farsi rimborsare il biglietto aereo . Una frase che non ha inorridito numerosi utenti del web e che è stata condannata ...

Bimbo Migrante trovato morto nel carrello dell’aereo : si era nascosto per arrivare in Europa dalla Costa d’Avorio : Un Bimbo ivoriano di 10 anni si era nascosto da solo nel carrello di un Boeing 777 su cui, da Abigian, sperava di arrivare in Europa . All’alba, all’aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle, è stato trovato morto , dopo una notte in volo senza ossigeno e con 50 gradi sottozero: addosso aveva solo gli abiti leggeri ai quali era abituato in Costa d’Avorio. L’Air France si è limitata a dire: “Confermiamo la ...

Giovane Migrante morto ?nel carrello di un aereo : Francesca Bernasconi Il corpo di un clandestino è stato trovato nel carrello di atterraggio di un aereo della Air France proveniente dalla Costa d'Avorio e atterrato a Parigi. Si tratterebbe di un bambino di 10 anni Il corpo di un migrante è stato ritrovato nel carrello di atterraggio di un aereo Air France, arrivato a Parigi dalla Costa d'Avorio. Si tratterebbe di un bambino di circa 10 anni. Il cadavere è stato scoperto dopo ...

Il primo Migrante morto del 2020 : il corpo ritrovato su una spiaggia della Sirte : Ne dà conto il Lybia Obsrver . Non si conoscono le circostanze in cui l'uomo sarebbe morto ma sicuramente in chissà quale tentativo di traversata

Migrante ragazzino morto con pagella in tasca : tour e canzone : Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Si terrà martedì 10 dicembre, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del singolo “La pagella” del duo “Segni Distintivi”. Il brano, prodotto dalla Bit & Sound Music, è stato scritto e musicato da due agenti della Polizia di Stato, uno di Salerno ma in servizio a Napoli ed uno di Roma ma in servizio a Milano. La canzone, che farà da ...

