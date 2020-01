Migrante morto a Gorizia, avviata indagine per omicidio volontario. Magi (+Europa): “Secondo dei testimoni non è morto a causa della rissa” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Procura di Gorizia ha avviato un’indagine per omicidio volontario contro ignoti nel tentativo di appurare le cause che hanno portato alla morte di Vakhtang Enukidze, il Migrante georgiano detenuto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca, in provincia di Gorizia, deceduto nell’ospedale locale dopo essere rimasto ferito in una rissa tra detenuti. Ciò che gli inquirenti, coordinati dal pm Paolo Ancora, dovranno chiarire, come riporta il quotidiano Il Piccolo, è quali siano le reali cause della morte e valutare le responsabilità di tutti i soggetti intervenuti. Le prime indicazioni arriveranno dai risultati dell’autopsia sul corpo del 38enne in attesa di rimpatrio, mentre per ricostruire la dinamica dei fatti gli investigatori stanno già esaminando le imMagini delle videocamere installate all’interno e all’esterno della struttura. Secondo ... ilfattoquotidiano

