Michelle Obama in palestra | l’ex First Lady pubblica la sua playlist per lo sport

Usa - Trump smantella l’eredità politica di Michelle Obama : cambiano le linee guida su frutta e verdure nelle scuole : Continua a crollare l’eredità politica di Barack e Michelle Obama sotto le “picconate” dell’amministrazione di Donald Trump. L’ultimo colpo è stato sferzato alle misure introdotte nel 2010, e fortemente sostenute da Michelle Obama, per rendere più sana la mensa scolastica aumentando l’offerta di frutta e verdura. Per venire incontro ad alcuni gruppi di produttori agricoli e alle scuole che si lamentavano ...

Gli auguri di Barack Obama alla moglie Michelle per i suoi 56 anni : “In ogni scena sei la mia stella” : Michelle Obama il 17 gennaio ha compiuto 56 anni. Gli auguri più speciali sono arrivati dal marito Barack che sul suo profilo Twitter e Instagram ha pubblicato delle foto con la moglie mentre ridono e si abbracciano. Gli scatti, in bianco e nero, sono stati accompagnati da parole di romanticismo: “In ogni scena sei la mia stella. Tanti auguri, baby!“. La coppia sembra felice e complice: sorrisi che smentiscono del tutto le voci dello ...

Amadeus presenta il suo Festival : "Michelle Obama? No - costa troppo" - : Francesca Galici video"Darò una mano ad Amadeus"videoAnche la fidanzata di Rossi sul...videoEmma D'Aquino e Laura Chimenti a...video"Speriamo di fare gol"La tradizionale conferenza stampa di Sanremo ha visto partecipi alcune delle donne che saliranno sul palco dell'Ariston con Amadeus. Confermati Fiorello e Ferro in tutte le serate ma non Michelle Obama e Oprah Winfrey Il 70° Festival di Sanremo è stato ...

Michelle Obama irriconoscibile : cos’è successo ai suoi capelli? [FOTO] : Che le First Lady diventino (quasi) sempre icone di stile, ognuna a modo suo, fa parte del pacchetto presidenziale degli Stati Uniti d’America. Ma Michelle Obama è una di quelle che ha davvero fatto breccia nel cuore degli americani, e non solo. Diventata una sorta di idolo per le donne di tutto il mondo, Michelle Obama ha salutato la Casa Bianca come una delle prime donne più amate a apprezzate di sempre. Oggi Michelle ha 55 anni e, ormai ...

Merkel con l’occhio nero - Michelle Obama con i lividi : le potenti immagini delle donne leader vittime di violenza : La potente campagna contro la violenza domestica: le donne leader della politica mondiale vittime della violenza di genere Michelle Obama con l’occhio nero, Alexandria Ocasio-Cortez con il volto pieno di lividi, Hillary Clinton ha un graffio in faccia. E ancora Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi, Sonia Gandhi e Angela Merkel: le donne della politica mondiale vittime di violenza. È la campagna shock contro la violenza di genere apparsa sui ...

Michelle Obama lancia una serie dedicata alle difficoltà del primo anno di college : Non sarà più la First lady degli Stati Uniti d’America, ma Michelle Obama è intenzionata a continuare il suo impegno per le tematiche sociali che le stanno più a cuore, sfruttando ogni mezzo possibile. Ed è per questo che, a pochi giorni dall’inizio del 2020, ha annunciato un nuovo progetto per portare visibilità alla sua associazione Reach Higher, che si occupa dell’importanza dell’istruzione (soprattutto per le fasce di popolazione più ...

Michelle Obama oggi - irriconoscibile con i capelli ricci e biondi [FOTO] : Icona di stile per tutti gli anni che è stata la First Lady accanto al marito Barack, Michelle Obama continua ad essere un idolo per le donne di tutto il mondo. Nonostante oggi il suo look appare trasformato e l’ex First Lady a primo avviso potrebbe apparire irriconoscibile, Michelle Obama non ha perso il suo fascino e la sua eleganza. Bella e intelligente, la moglie di Barack Obama, pare sia rimasta nel cuore degli americani come una tra ...

Michelle Obama ospite a Sanremo : l’idea di Rula Jebreal : Continuano le indiscrezioni sui possibili super ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo, tra cui potrebbe esserci nientemeno che l’ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama, nome fortemente voluto dalla co-conduttrice Rula Jebreal, da pochi giorni scelta per affiancare Amadeus durante la kermesse canora. La proposta di invitare Michelle Obama si sarebbe però subito scontrata con l’indignazione del popolo del web, ...