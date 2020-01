Michelle Hunziker critica Amadeus per Sanremo 2020, Selvaggia Lucarelli lo difende (Di lunedì 20 gennaio 2020) Michelle Hunziker critica il discorso di Amadeus in conferenza stampa: “Cultura maschilista” Ormai la polemica principale di Sanremo 2020 e il presunto sessismo di Amadeus. Sulla famosa frase del conduttore si sono espressi in molti e, nonostante le scuse e il chiarimento dello stesso Amadeus le polemiche non si placano. L’ultima in ordine di tempo che si è schierata contro il Festival della canzone italiana è Michelle Hunziker, che con un video su Instagram ha dichiarato: “Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per le donne. E invece no.” e sulla frase incriminata ha aggiunto: “Certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il paese. Bisogna estirpare ... lanostratv

DonnaGlamour : Michelle Hunziker dice la sua: il duro attacco contro Amadeus - livelifeVale : RT @bubinoblog: Come mai Michelle Hunziker non ha fatto un video di indignazione anche durante la campagna tv della sua Striscia contro Ale… - BasilioPetruzza : RT @GalantoMassimo: Michelle Hunziker, 3 minuti di menata su #Sanremo2020 senza mai citare #Amadeus, ossia colui che ha pronunciato le pres… -