Michelle Hunziker amarareggiata delle parole di Amadeus sulle donne (Di lunedì 20 gennaio 2020) La showgirl Michelle Hunziker ha postato un video su “Instagram” e ha detto la sua opinone riguardo alle parole che ha detto Amadeus riguardo il suo pensiero alle donne ecco cosa ha detto la Hunziker: «Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il festival della canzone italiana, non lo è. E proprio nel 70mo compleanno del festival di Sanremo non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il paese», le sue parole. Michelle è particolarmente sensibile sul tema, dato che insieme a Giulia Bongiorno ha ... musicaetesti.myblog

