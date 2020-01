‘Mia figlia stava per morire…’: Marco Liorni scoppia a piangere per la tragedia sfiorata (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il dramma di Marco Liorni e le lacrime in studio Sabato 18 gennaio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì. In quell’occasione il padrone di casa Marco Liorni ha raccontato al pubblico un brutto episodio che ha letteralmente cambiato la vita della sua famiglia. In pratica, qualche anno fa la figlia viola ha rischiato di morire perché stava soffocando. Per fortuna la maestra Sabrina è riuscita ad intervenire in tempo, per questa ragione il conduttore romano l’ha voluta invitare al suo talk. C’è da dire che la donna è intervenuta immediatamente attraverso la disostruzione pediatrica. Cioè la manovra di Heimlich è stata indispensabile per aiutare bambina. Durante il racconto Liorni si è commosso più volte e ha voluto ringraziare ancora una volta l’insegnante. La figlia salvata da un soffocamento grazie all’intervento di una maestra Come ogni ... kontrokultura

