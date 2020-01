METEO per domani, martedì 21 Gennaio. PIOGGIA in Sardegna, stabile altrove (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una depressione mediterranea, con perno tra il sud della Spagna e il Marocco, lambisce appena l'Italia dove continuano ad affluire residue correnti fredde dai Balcani. Il tempo va migliorando, in quanto va crescendo d'importanza l'influenza dell'anticiclone in espansione dall'Europa Centro-Occidentale. Solo la Sardegna, per via della vicinanza con il ciclone mediterraneo, risente di condizioni di maltempo e avrà ancora a che fare con qualche ulteriore PIOGGIA. Il potente campo di alta pressione di matrice azzorriana continua a guadagnare terreno dalle Isole britanniche verso la Mitteleuropa. Si tratta di un anticiclone quasi da record, se si considera che si raggiungono valori di pressione addirittura attorno ai 1045-1050 hPa. L'aumento della pressione in atto sull'Italia sarà determinante nell'ulteriore imminente miglioramento e nell'avvio di una fase METEO più ... meteogiornale

