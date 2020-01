Meteo: la rimonta del bel tempo (solo fino al weekend) (Di lunedì 20 gennaio 2020) In attesa dei giorni della merla, dal 29 gennaio in poi, quelli che per tradizione portano freddo intenso, questa settimana è all’insegna del ritorno dell’alta pressione. Il che vuol dire sole, ma anche nebbia sulla pianura padana e nessuna tregua sul fronte smog. Secondo le previsioni fino a giovedì a farla da padrone sarà un nuovo grande anticiclone. Questa rimonta del bel tempo è già partita sulle regioni del Nord e andrà ad allargarsi al resto dell’Italia per ora ancora coperta. Nella giornata di lunedì pioggia solo in Sardegna e cielo coperto fra Centro e Sud. Da mercoledì l’alta pressione sarà predominante su tutta l’Italia. Con la stabilità atmosferica il tempo sarà soleggiato ovunque tranne che sulla pianura padana dove torneranno le nebbie che renderanno più fredda l’aria. Da venerdì il nuovo cambio del tempo con una perturbazione atlantica a portare un peggioramento dalle ... vanityfair

novasocialnews : Meteo: la rimonta del bel tempo (solo fino al weekend) #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #meteo #settimana #20gennaio subito #maltempo su alcune regioni, poi grandissima rimonta dell'alta pressione - infoitinterno : Meteo prossima settimana - arriva aria FREDDA ma l'ANTICICLONE rimonta sull'Europa occidentale. Ultimi aggiornamenti -