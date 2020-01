METEO Europa: quanti FENOMENI ESTREMI, replay ... (Di lunedì 20 gennaio 2020) La situazione di questi giorni in Europa è un insieme di FENOMENI METEO ESTREMI. Andiamo a vedere quali: innanzitutto, è presente un'alta pressione veramente incredibile, con valori quasi da anticiclone russo-siberiano e non certo tipici del vecchio continente. In secondo luogo, si può notare una vastissima depressione sull'Iberia, generatrice di FENOMENI METEO intensi in quelle zone. Infine, vediamo delle perturbazioni particolarmente organizzate e fredde che scorrono a latitudini altissime. Situazione estrema sul nostro continente. Quale sarà la conseguenza di tutto ciò sul nostro paese? Come già spiegato in altri articoli, saremo in una specie di terra di nessuno, ovvero non ci saranno influenze particolari della depressione sulla Spagna, né avremo in alcun modo ingressi gelidi continentali, proprio perché il potentissimo anticiclone dell'Europa Centrale ci ... meteogiornale

METEO e clima di Gennaio : caldissimo in Europa - non in Italia - perché? : clima E Meteo : come è stata questa prima parte del mese più freddo dell'anno sull' Italia ? Il mese di Gennaio è stato, fino ad ora, decisamente siccitoso con precipitazioni che sono state piuttosto scarse con un valore medio nazionale che è circa un quinto di quello normale. E la situazione sembra rimanere piuttosto siccitosa anche se, nella terza decade, è previsto il passaggio di una o forse due perturbazioni, ma difficilmente entro la ...

Escalation METEO Invernale a Febbraio? Vortice Polare dritto su Europa : Quello di ciò parliamo in questo articolo non è fantascienza meteo , bensì l'accurata osservazione dell'evoluzione delle Vortice Polare di cui tanto vi descriviamo da giorni.Il Vortice Polare è una circolazione atmosferica che durante la stagione Invernale si forma alle alte quote nell'aria attorno al Circolo Polare Artico. Nel corso della stagione si rinforza sensibilmente, in genere tende poi a fluttuare creando delle anse che vanno a ...

METEO - la TEMPESTA di neve perfetta in Europa - dove? In Islanda e Spagna : Le condizioni Meteo avverse questo inverno non danno tregua l' Islanda , così anche alla parte più settentrionale della Scandinavia, ovvero quelle aree più settentrionali dell' Europa , più vicine al Vortice Polare che come abbiamo indicato, quest'anno è fortissimo, e genera profonde aree di bassa pressione, con minimi barici e venti da uragano. L' Islanda nelle prossime due settimane sarà interessata da svariate tempeste con venti anche ...

METEO Europa : ecco come l'anticiclone azzorriano blocca le perturbazioni : Se fino adesso il Meteo è stato in larga parte stabile, soleggiato e asciutto, il motivo è semplice: l'anticiclone delle Azzorre, particolarmente rigoroso in questo mese di gennaio, ha letteralmente sbarrato la porta a quasi tutti i fronti. Sono stati pochissime, infatti, le occasioni di precipitazioni sul nostro paese e ancor di meno le occasioni nevose: il manto bianco manca quasi totalmente sul nostro Appennino ed è in forte calo sulla catena ...

METEO - il Vortice Polare è intenso e compatto : Inverno mite in Europa e tanti grandi cicloni nel Nord Atlantico : Meteo – Il Nord Atlantico è stato incredibilmente attivo fino a questo punto dell’ Inverno , producendo numerosi e intensi cicloni extra-tropicali nelle scorse settimane. Nel frattempo, l’ Europa è rimasta prevalentemente bloccata sotto sistemi di alta pressione. Il tutto è dovuto all’intensità del Vortice Polare , una colonna di aria molto fredda che staziona sulla regione Polare durante l’ Inverno e che forma una grande area di bassa ...

METEO - in Europa cambia tutto : da SUPER CICLONE ad ANTICICLONE RECORD in Inghilterra : PREVISIONE Meteo : stando alle previsioni dei vari centri Meteo di calcolo, il prossimo 20 Gennaio si potrebbe verificare una situazione di alta pressione eccezionale sulle Isole Britanniche. Le mappe infatti indicano la presenza di una zona di alta pressione con valori RECORD tra 1048 e 1050 hPa, tale da non trovare precedenti in un passato recente su queste zone. Per ritrovare un valore barico così elevato in Inghilterra occorre ...

Europa - si ripresentano condizioni di METEO ESTREMO : Dopo un avvio di 2020 all'insegna dell'Alta Pressione, le condizioni METEO europee stanno cambiando. Un cambiamento che sta colpendo anzitutto i settori occidentali e settentrionali perché proveniente dall'Oceano Atlantico e possiamo dirvi che per certi versi trattasi di un peggioramento dal sapore autunnale. Stiamo parlando, molti di voi l'avranno già sentita nominare, della tempesta Brendan che si è abbattuta con violenza inaudita ...

METEO Europa : neve nel deserto - rose a Londra : Le condizioni Meteo in Italia e in Europa a gennaio e febbraio 2020 Dovrebbe essere pieno inverno, invece sembra quasi una primavera. Questo gennaio 2020 sta portando scenari davvero insoliti in tutta Europa e non solo con la neve nel deserto e rose che sbocciano in Gran Bretagna. L’Alta Pressione presente su molti Paesi sta […] L'articolo Meteo Europa : neve nel deserto , rose a Londra è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DIRETTA METEO : Vortice Polare fortissimo verso Europa e Nord America : Ci siamo: i modelli matematici di previsione meteo iniziano a intravedere sempre più probabile che un'ansa del Vortice Polare spinga le sue propaggini sino all' Europa . L'evento atmosferico è collegato alla modifica della forma del Vortice Polare il quale da una circolazione concentrica sta migrando verso una ellittica. Ed è proprio questa novità a generare l'imminente ondata di freddo sul Nord America , area esposta alle mutazioni ...

Allerta METEO - mostruoso ciclone bomba sull’Europa occidentale : raffiche fino a 200km/h e onde di 15 metri - allarme rosso in Irlanda [MAPPE] : Allerta Meteo – Il Nord Atlantico non vuole fermarsi e continua a sviluppare intensi cicloni e potenti tempeste di vento. Un’altra violenta tempesta di vento, infatti, è attesa in queste ore su Irlanda e Scozia, con venti estremamente forti. Grandi onde fino a 15 metri di altezza si infrangeranno sulle coste occidentali dell’ Irlanda e della Scozia. C’è il rischio di inondazioni costiere a causa della combinazione di alta marea e storm ...

Eccessi METEO con CALDO ANOMALO in Europa - prima della svolta invernale : Ci troviamo dinanzi ad un gennaio molto mite e dal sapore tutt'altro che invernale , con clima completamente fuori dai ranghi un po' su tutta l' Europa . Ben sappiamo che la causa è il Vortice Polare troppo intenso, che trattiene il freddo sul Circolo Polare Artico, senza permettere espansioni più a sud. Gli Eccessi climatici, con le continue rimonte dell'anticiclone sub-tropicale verso l' Europa , sono all'origine di fioriture precoci e ...

METEO Europa - fa sempre troppo caldo - temperature notturne straordinariamente elevate in Germania : CRONACHE Meteo : tra la notte e la prima mattina del 10 Gennaio, le temperature sono salite fino a valori inusitati per la prima metà di Gennaio, in una fascia compresa tra la Francia settentrionale, i Paesi Bassi e la Germania settentrionale. In Germania , localmente, sono state misurate delle temperature minime notturne superiori a 10°C. E' il caso della località di Boizenburg, dove la minima notturna è stata di 11,2°C, contro una normale ...

METEO esplosivo del Ciclone d'Islanda - tempeste nel Nord Europa - anticiclone su Italia : CRONACHE Meteo : continua l'attività del Vortice Polare, che è il vero protagonista dell'Inverno in Atlantico, e che, come conseguenza più diretta per noi, sta rafforzando la cellula anticiclonica che interessa l' Europa occidentale e il Mediterraneo. La forza del Vortice Polare stratosferico sta pilotando profonde depressioni sull'Islanda, dove si stanno abbattendo ripetute tempeste . La capitale Reykjavik ha visto, nella giornata del 10 ...

Inverno assente in tutta Europa - RARO fenomeno METEO : In Europa è presente un meteo decisamente poco invernale, a causa dell'espansione di un grosso campo di alta pressione e dall'assenza di qualsiasi irruzione gelida continentale. A differenza dell'anno scorso, dove l' Inverno in Europa era stato abbastanza freddo e in Italia piuttosto scarno a causa del favonio, quest'anno la situazione è decisamente diversa e l' Inverno è completamente assente su quasi tutto il continente. Questo è un ...

Previsioni METEO - alta pressione e temperature oltre la media in Europa per un’altra settimana ma neve in Turchia e ancora freddo al Sud Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo – ancora una settimana caratterizzata da una dorsale sull’Europa, in un pattern che sembra ripetersi all’infinito sul continente. Persisteranno forti sistemi di alta pressione che supporteranno temperature oltre la media. Le pianure vivranno localmente condizioni più fredde a causa dell’inversione termica, ma non ci sarà neve a causa della mancanza di precipitazioni. Molta neve, invece, è prevista in Turchia per i primi ...

