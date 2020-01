Meteo 7 giorni: avvio settimana invernale, poi ANTICICLONE schiacciasassi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Meteo SINO AL 26 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L'Italia è contesa tra le correnti fredde e un vortice mediterraneo che si è andato ad approfondire tra Spagna e Marocco. Gli effetti della ciclogenesi mediterranea si fanno sentire, in termini di maltempo invernale, soprattutto sull'est della Spagna con ingenti piogge e nevicate. In Italia, ad essere coinvolta più direttamente dal maltempo, è la Sardegna, per la maggiore vicinanza al vortice. Nel frattempo un robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana continua a guadagnare terreno dalle Isole britanniche verso la Mitteleuropa. E' un ANTICICLONE quasi da record, se si considera che si raggiungono valori di pressione addirittura attorno ai 1045-1050 hPa. La pressione nel frattempo sta vertiginosamente aumentando anche sull'Italia. La residua instabilità presente sul nostro Paese si ridimensionerà del tutto, ... meteogiornale

