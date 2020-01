Medicina, Ospedale S. Camillo: innovativo intervento con protesi personalizzata in sala (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un innovativo e complesso intervento di Chirurgia endovascolare è stato eseguito oggi all’Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare dell’Ospedale San Camillo di Roma, diretta dal professor Nicola Mangialardi. Per la prima volta in Italia un paziente con un voluminoso aneurisma dell’arco dell’aorta, la porzione vicina al cuore, soggetto a un rischio reale e imminente di rottura, è stato trattato con una protesi endovascolare modificata su banco in sala operatoria ad hoc dai chirurghi. Questo ha permesso di escludere l’aneurisma dalla circolazione, preservando il flusso al cervello con l’utilizzo di finestre nel tessuto della stessa protesi, create dopo un attento e millimetrico studio con Tac e ricostruzioni 3D. La modifica su banco ha evitato i tempi di attesa, sei settimane circa, necessari alla creazione di una protesi su misura. L’operazione, come ... meteoweb.eu

robdeangeliss : Virus in Cina, terzo morto: turista britannico in fin di vita in un ospedale thailandese - cristinapagni : RT @CNOPsicologi: «Il Pronto Soccorso Psicologico è necessario come un ospedale. La parola è una medicina, può guarire e può salvare. Se ch… - elisamassariolo : RT @CNOPsicologi: «Il Pronto Soccorso Psicologico è necessario come un ospedale. La parola è una medicina, può guarire e può salvare. Se ch… -