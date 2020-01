Me contro Te il film conquista il boxoffice con un incasso di 5,6 milioni di euro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Me contro Te Il film - La Vendetta del Signor S ha incassato 5.6 milioni di euro nei primi tre giorni di programmazione: 'un risultato straordinario' per Warner Bros. Entertainment Italia. Me contro Te ha conquistato il boxoffice con un incasso di 5.6 milioni di euro nei primi giorni di programmazione al cinema. Si tratta di "un risultato straordinario" per Barbara Salabè, Presidente di Warner Bros. Entertainment Italia e "una pietra miliare nell'incontro tra il web e il cinema: Luì e Sofì hanno saputo tradurre il linguaggio YouTube in un coinvolgente racconto cinematografico portando tutti i loro giovanissimi fan nelle sale. Siamo orgogliosi di aver creduto nella forza del loro progetto creativo." Me contro Te Il film - La vendetta del Signor S, nelle sale da Venerdì 17 Gennaio, ha infatti ... movieplayer

