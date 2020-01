Me contro te batte Tolo Tolo al box office italiano ma il film di Zalone è il quinto miglior incasso di sempre (Di lunedì 20 gennaio 2020) Me contro Te Il film - La vendetta del Signor S esplode al box office italiano e soffia il primo posto a Tolo Tolo, ma con oltre 44 milioni il film di Checco Zalone diventa il quinto miglior incasso italiano di sempre. A sorpresa, Me contro Te Il film - La vendetta del Signor S batte Tolo Tolo al box office italiano e conquista la prima posizione, ma il film di Zalone diventa il quinto miglior incasso di sempre. Sofì e Luì hanno la meglio contro Checco Zalone, e al loro debutto in sala sono proprio i due youtuber amatissimi dai bambini a conquistare il pubblico con un incasso di oltre 5,4 milioni di euro in 597 sale, e una media per sala di oltre 9.000 euro. Tolo Tolo scivola al secondo posto, ma con un incasso totale di 44 milioni e ... movieplayer

rep_palermo : 'Me contro te' batte Zalone al botteghino: il boom del film degli youtuber - babachito : Invece che la corsa, in cui non lo si batte mai, potremmo in effetti provare il pugilato contro il tempo. - sportli26181512 : Risultati Serie A: video, gol e highlights della 20^ giornata: La Juventus batte il Parma e allunga a +4 sull'Inter… -