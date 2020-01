Maurizio Landini all'assalto della Legge Fornero: "In pensione a 62 anni" (Di lunedì 20 gennaio 2020) La lotta alla precarietà, un fisco “a forte progressività che faccia pagare in base a quello che si possiede”, un programma di investimenti pubblici in nuove infrastrutture sociali, di manutenzione del territorio, e per quanto riguarda la riforma pensionistica “un’uscita flessibile a partire da 62 anni”. Sono fra le necessità per il Paese secondo Maurizio Landini, segretario della Cgil, che ne parla in un’intervista a La Stampa.Dopo un anno di lotta sindacale unitaria, si è ottenuto “un primo taglio delle imposte aumentando gli stipendi a chi paga le tasse, il lavoro dipendente, e portiamo a casa l’avvio a breve di una trattativa per una vera riforma fiscale” sottolinea Landini. Fra i prossimi obiettivi: ridurre il prelievo anche ai pensionati e agli incapienti, rimodulare l’Iva (“su certi beni ... huffingtonpost

matteorenzi : Per capire una certa sinistra basta seguire Maurizio Landini. Nel 2014 criticò i 10 mld di Renzi sugli 80€. Oggi ap… - PatriziaBarsot2 : RT @matteorenzi: Per capire una certa sinistra basta seguire Maurizio Landini. Nel 2014 criticò i 10 mld di Renzi sugli 80€. Oggi applaude… - GianfrancoB3 : RT @matteorenzi: Per capire una certa sinistra basta seguire Maurizio Landini. Nel 2014 criticò i 10 mld di Renzi sugli 80€. Oggi applaude… -