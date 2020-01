Master Matespack, domani la conferenza di chiusura della prima edizione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Martedì 21 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala stampa “Biagio Agnes” dell’Università di Salerno nel campus di Fisciano (Edificio A1, Rettorato, piano II), si terrà la conferenza stampa di chiusura della prima edizione del Master Matespack, il Master universitario di I livello in MAteriali e TEcnologie Sostenibili per PACKaging Polimerici e Cellulosici promosso dal Dipartimento di Ingegneria Industriale. Nel corso dell’incontro saranno illustrati progetti e risultati della prima edizione e presentati il piano didattico e gli obiettivi formativi dell’edizione 2020. La conferenza sarà anche l’occasione per ascoltare le Testimonianze dei partecipanti al Master 2019 e conferire loro le Targhe di riconoscimento. Il percorso Matespack, che si avvale della collaborazione di partner di rilievo nazionale ed ... anteprima24

