Massimiliano Rugo: “Lascio Meloni, voglio salvare migranti con Carola” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Massimiliano Rugo ha già riconsegnato la sua tessera di Fratelli d’Italia, di cui è stato dirigente provinciale, a favore dell’imbarco sulla Sea Watch 3. Dopo aver rassegnato le dimissioni da consigliere comunale a Bibbona, in Toscana, infatti, Rugo ha contattato l’ong per salire a bordo della nave. La sua scelta, secondo quanto riferisce al Corriere, potrebbe essere meditata da tempo e derivare dalla netta presa di posizione di Salvini sui “porti chiusi”. “salvare uomini, donne e bambini non significa essere né di destra né di sinistra” ha affermato l’ex FdI. Ma chi è Massimiliano Rugo? Massimiliano Rugo, chi è Agente della polizia comunale ma con un passato da militare della Marina: Massimiliano Rugo era il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia. Il 45enne, però, ha riconsegnato il tesserino per imbarcarsi sulla nave della ... notizie

