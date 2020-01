Marocchino ruba 21mila euro di vestiti e si addormenta tra gli scaffali (Di lunedì 20 gennaio 2020) Federica Grippo Un 25enne di origini marocchine è stato arrestato a Torino: il giovane è entrato di notte alla Rinascente per svaligiarla ma dopo il furto si è addormentato tra gli scaffali ed è stato svegliato il mattino seguente dagli addetti alla vigilanza Un episodio di furto alquanto singolare si è verificato alcuni giorni fa a Torino dove un giovane cittadino di nazionalità marocchina si è introdotto in un noto grande magazzino di lusso per svaligiarlo. Il fatto è accaduto di preciso la notte del 14 gennaio scorso, nella Rinascente di via Lagrange, in pieno centro a Torino. Il ladro, un extracomunitario di circa 25 anni, aveva intenzione di compiere un grosso furto nella Rinascente, così durante la notte si è introdotto all'interno del negozio con il chiaro obiettivo di rubare quanti più capi d'abbigliamento possibili. Il giovane aveva pianificato attentamente il ... ilgiornale

