Mark Wahlberg, star di un film a tema porno: “Vorrei tornare indietro” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mark Wahlberg protagonista questa sera di Transformers su Italia 1: l’attore rimpiange di aver accettato un ruolo In serata, a partire dalle ore 21.20, Italia 1 trasmetterà Transformers – L’Ultimo Cavaliere, il quinto atto della miliardaria serie cinematografica basata sui robottoni. Protagonista Mark Wahlberg, attore straordinario come certificano i numerosi riconoscimenti e i ruoli ricoperti durante la sua decennale carriera. Eppure, la fama, i soldi e lo status raggiunto nell’ultra-competitiva industria cinematografica non sopperiscono al rimpianto per aver prestato volto (e soprattutto corpo) in un film molto conosciuto. 1997. Inizio carriera. Mark Wahlberg, chiamato fin lì sul set in appena 5 occasioni, concorre già agli Oscar. Indirettamente, ma ci concorre. Boogie Nights riceve ben tre candidature e lui è il protagonista della storia tratto da vicende realmente vissute da diversi ... kontrokultura

