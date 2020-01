Marco Liorni, che paura per la figila: ecco cosa è successo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questo articolo Marco Liorni, che paura per la figila: ecco cosa è successo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Veri e propri attimi di paura per Marco Liorni. ecco infatti che cosa è successo alla figlia del noto conduttore della Rai. Un vero e proprio dramma sfiorato e davvero tantissima paura per Marco Liorni e per la sua famiglia. Il riferimento è a quando un giorno la sua figlia più piccola, Viola, ha rischiato … youmovies

Noovyis : (“Mia figlia stava per morire”. Marco Liorni, il racconto choc del conduttore che non riesce a trattenere l’emozion… - lillydessi : Dramma sfiorato per Marco Liorni, figlia salvata in extremis dalla maestra: racconto da brividi - lillydessi : Dramma sfiorato per Marco Liorni, figlia salvata in extremis dalla maestra: racconto da brividi -