Marchisio e la nuova avventura nel futsal: sarà partner della L84 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Claudio Marchisio si butta nella nuova avventura del futsal: l’ex centrocampista della Juventus sarà partner della L84 Claudio Marchisio si lancia nella nuova avventura del futsal: nasce infatti la partnership tra la Mate (azienda dell’ex centrocampista) e la L84. «Con questa operazione vogliamo portare il più in alto possibile L84, che già oggi rappresenta la massima espressione del futsal a Torino e provincia. Vogliamo rendere questa società patrimonio e orgoglio della nostra città e al tempo stesso contribuire a far crescere il movimento a livello nazionale», ha dichiarato Marchisio, come riportato dalla redazione di Tiro Libero. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

