Mara Venier | ricordate la figlia Elisabetta? Eccola oggi a 52 anni FOTO

C'è posta per te - Mara Venier conferma il sospetto dei fan : "I regali? Li paga Maria De Filippi" : Mara Venier dà spettacolo a C'è posta per te, confermando un sospetto che molti fan avevano da tempo. Ovvero che i regali consegnati dagli ospiti speciali in realtà sono a carico della produzione o, come ha detto la presentatrice Rai, "li paga Maria De Filippi". La Venier ha così stemperato una situ

Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier : Domenica In, oggi Adriano Celentano ha sorpreso Teo Teocoli e Mara Venier con un video molto speciale realizzato apposta per loro. E’ stata una puntata davvero molto speciale quella di Domenica In in onda oggi, 19 gennaio 2020. Ospiti nel programma di Mara Venier sono stati l’attrice Veronica Pivetti, Katia Ricciarelli e il cuoco e cantante […] L'articolo Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier è ...

Mara Venier e l'amarezza : "Non avevo più voglia di vivere" - : Serena Granato Nella seconda puntata di C'è posta per te, Mara Venier ha rilasciato delle struggenti dichiarazioni sulla perdita della madre Lo scorso sabato 18 gennaio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di C'è posta per te. Il rinnovato people-show di Maria De Filippi ha visto Mara Venier presentarsi in qualità di ospite in studio, per aiutare un ragazzo di nome Mimmo a dire grazie alla famiglia della fidanzata defunta, ...

Mara Venier - inconveniente a Domenica In : “Ti sei fatta male?!” : Domenica In, Mara Venier a una bambina del pubblico: “Ti sei fatta male?!” Oggi è Domenica e Rai1, come sempre, ospita la Domenica In di Mara Venier che si è aperta con l’ormai iconica sigla che i telespettatori non vedono l’ora di cantare per tutta la settimana. Anche quest’oggi il pubblico in studio è formato da bambini con la ferma intenzione di divertirsi e passare un paio d’ore all’insegna ...

C’è Posta per te : Mara Venier svela chi paga i regali agli ospiti - fan spiazzati (VIDEO) : Ieri, sabato 18 gennaio, è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta per te, tra i vari ospiti è arrivata anche la tanto amata Mara Venier. La donna ha fatto il suo ingresso in studio verso la fine della trasmissione per parlare della storia di Mimmo. Un ragazzo che ha voluto fare una sorpresa ai suoceri e al cognato a seguito della scomparsa della sua fidanzata Giada. La triste storia ha commosso tutti, ma ci ha pensato ...

‘Mi hai fatto incaz*are…’ : Mara Venier rimprovera Maria De Filippi davanti a tutti - ecco il motivo : Mara Venier bacchetta Maria De Filippi a C’è Posta per Te Sabato sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, il popolare people show condotto da Maria De Filippi. Oltre a Can Yaman che ha fatto una sorpresa ad inizio puntata, anche Mara Venier è stata protagonista di una commovente storia familiare. Quando ha fatto il suo ingresso in studio la padrona di casa Queen Mary l’ha accolta con un ...

Mara Venier e il ricordo della madre : «Vivevo per lei - volevo andare via anche io» : Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara Venier«La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi. Nessuno può accettare una perdita così grave», a parlare è Mara Venier, per una sera prestata al salotto di Canale 5, dove è ospite a C’è posta per te. Nella seconda puntata del programma di Maria De Filippi – che ha inchiodato davanti al video quasi se milioni ...

Mara Venier si commuove al ricordo della madre : «Vivevo per lei - volevo andare via anche io» : Mara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara VenierMara Venier«La vita ti porta improvvisamente a dover accettare dei dolori enormi. Nessuno può accettare una perdita così grave», a parlare è Mara Venier, per una sera prestata al salotto del sabato sera di Canale 5, dove è ospite a C’è posta per te. Nella seconda puntata del programma di Maria De Filippi – che ha inchiodato davanti al video quasi ...

Mara Venier - la confessione sui suoi figli. Li avete mai visti? Foto : La conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, può ritenersi più che soddisfatta della sua vita professionale. E ci riferiamo ovviamente anche all’attualità. Soltanto qualche giorno fa infatti il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato che sarà lei una delle donne dell’ultima serata della kermesse musicale. Mara ha immediatamente accettato con estremo piacere l’invito e dunque salirà sul palco ...

Mara Venier a C’è posta per te : commossa dalla storia di Milo : Sabato 18 gennaio 2020 è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te. Tra gli ospiti della trasmissione Mara Venier, che per l’occasione ha fatto una sorpresa ad una coppia di genitori che hanno dovuto fare i conti con il dolore per la scomparsa della loro giovane figlia. Mara Venier a C’è posta per te Una puntata emozionante, quella di C’è posta te, con il giovane Milo che ha chiesto l’intervento del ...

“Quando ho perso mia madre non volevo più vivere”. Mara Venier - le lacrime a C’è posta per te : Ieri è stata una delle ospiti più amate. Parliamo naturalmente di Mara Venier che entra in studio commossa per il video di presentazione: “Maria tu mi fai sempre o molto incaz**re, o molto ridere o, come in questo caso, molto piangere”. È lei che accompagna Milo che vuole dire ai suoceri tutto ciò che ha nel cuore. Fino a poco tempo fa, aveva tutto, inclusa la compagna Giada e la figlia Beatrice. Ha conosciuto Giada quando aveva solo 15 anni. ...

A C’è posta per te la commozione di Mara Venier per Milo e la sua storia : una famiglia meravigliosa : Una storia molto toccante quella raccontata nello studio di C’è posta per te nella puntata del 18 gennaio 2020. Milo aveva tutto: una vita davanti con la ragazza che amava, Giada. Una casa, un lavoro e poi un regalo al cielo, il suo angelo, una bambina di nome Beatrice. Ma tutto cambia improvvisamente quando Giada è protagonista di un brutto incidente stradale che le costa la vita. Da quel giorno Milo non è più lo stesso e lo sa bene ma ...

C’è posta per te - Mara Venier dichiara : “I regali li paga Maria De Filippi” : Ieri sera durante la puntata di “C’è posta per te” è tornata Mara Venier, contattata da Mimmo per fare una sorpresa ai suoceri e al cognato. Dopo aver raccontato la sua esperienza personale per cercare di aiutare la famiglia presente in studio, Mara ha confessato un dettaglio molto importante circa la trasmissione. Mara Venier si racconta a C’è posta per te Mimmo – l’uomo che si è presentato ieri sera a ...

C’è Posta per Te - Mara Venier e Can Yaman nella puntata del 18 gennaio (VIDEO) : C’è Posta per Te, ecco gli ospiti della seconda puntata in onda il 18 gennaio, condotta da Maria De Filippi. Ecco gli ospiti. Dopo l’ottimo debutto di sabato scorso, stasera su Canale 5 torna il programma dei sentimenti, C’è Posta per Te, con Maria De Filippi al timone, pronta a continuare con i suoi successi anche nei prossimi mesi. C’è Posta per Te è uno dei pochissimi programmi (tutti della De Filippi) che può ...