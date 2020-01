Mangiano mandragora pensando sia borragine: gravissime due donne (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due donne sono rimaste gravemente avvelenate dopo aver mangiato per sbaglio della mandragora: era stata venduta loro dicendo che si trattava di borragine. Le donne, di Palermo, sono al momento ricoverate in gravi condizioni in due strutture ospedaliere locali. Si sta diramando la notizia con l’intenzione di prevenire altri casi di avvelenamento. Simili alla vista, diverse nelle conseguenze La mandragora e la borragine si somigliano molto e per questo si può immaginare che lo stesso ambulante abusivo che ha venduto i prodotti alle due donne abbia commesso un errore. Le due sono madre e figlia rispettivamente di 72 e 56 anni: arrivate a casa hanno cucinato la mandragora e l’hanno mangiata, dopodiché si sono sentite male: sono arrivate in ospedale con nausea, diarrea, vertigini, vomito e debolezza. Nel giro di poco è stata chiara l’origine del problema ed è stato necessario ... thesocialpost

