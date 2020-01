Manchester United, Romero si schianta con la Lamborghini: portiere illeso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sergio Romero, portiere del Manchester United, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era bordo della sua Lamborghini Attimi di paura per Sergio Romero. Il portiere del Manchester United è rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto a Carrington, nei pressi del campo di allenamento dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal Mirror Romero ha perso il controllo della sua Lamborghini e si è schiantato contro il guardrail a bordo strada finendo agli alberi fuori dalla sede stradale con la macchina distrutta. L’ex Samp è rimasto illeso. BREAKING: Sergio Romero involved in car crash near Manchester United training ground https://t.co/Zwbv7LW2sh pic.twitter.com/xFe5v2Ww2J — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking ) January 20, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… - tuttosport : #Evra a #Pogba: 'È arrivato il momento di lasciare il Manchester United' - FabrizioRomano : Ashley Young all’Inter, affare fatto: 1,5 milioni di euro nelle casse del Manchester United e giocatore atteso a Mi… -