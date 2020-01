Mamma si dà fuoco davanti al tribunale: è gravissima (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dramma a Mestre. Una giovane donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco stamane davanti al tribunale dei minori. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari del Suem 118, intubata sul posto e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale all’Angelo. Ora sarebbe in gravi condizioni. Sulla vicenda sta eseguendo accertamenti la Polizia. Sul luogo del rogo sono stati ritrovati una tanica con del liquido infiammabile e un cartello in cui la giovane spiega, accludendo una fotografia, le ragioni del gesto. Nel messaggio si farebbe riferimento all’affidamento della figlia Sofia e al marito. Quest’ultimo risiederebbe nel trevigiano. I primi a soccorrere la giovane e a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria. Continua dopo la foto Quello di Mestre è l’ultimo caso in cui, scene di disperazione, si ... caffeinamagazine

infoitinterno : Mestre, mamma si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: protesta per l'affido della figlia - CorriereAlpi : Mamma si dà fuoco davanti al tribunale dei minori di Mestre: il luogo della tragedia - nuova_venezia : Mamma si dà fuoco davanti al tribunale dei minori di Mestre: il luogo della tragedia -