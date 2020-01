Magnifico Visbaal Teatro, sabato lo spettacolo “Non plus ultras” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Magnifico Teatro presenta “Non plus ultras” uno spettacolo di Adriano Pantaleo e Gianni Spezzano con Adriano Pantaleo. Drammaturgia e regia sono di Gianni Spezzano, Scene di Vincenzo Leone, Costumi di Giovanna Napolitano. Luci di Giuseppe Di Lorenzo, Contributi Multimediali e foto di scena Carmine Luino, Assistente alla regia Raffaella Nocerino, Collaborazione alla drammaturgia Adriano Pantaleo. Organizzazione Carla Borrelli Produzione Produzioni, Teatro Eliseo, Nest Napoli Est Teatro, in collaborazione con La Corte. L’appuntamento è per sabato 25 gennaio, alle 21:00, al Magnifico Visbaal Teatro, in via Felice Fimbrio, 6 – Rione Triggio- INFO E PRENOTAZIONI 333 6304056 – 331 2232691 SINOSSI «Il modello di vita dell’Italia non può essere e non sarà mai quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi. Lo sport è ... anteprima24

