Madre scopre dai messaggi che pianificavano di abusare del figlio di 5 anni: coppia inglese arrestata per pedofilia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una coppia di pedofili è stata incarcerata dopo aver complottato per molestare il figlio di un amica Una Madre ha descritto la sua migliore amica come un mostro dopo che è emerso che aveva pianificato di abusare sessualmente di suo figlio, di appena 5 anni, insieme al suo ragazzo. La mamma, il cui nome non …

