Maddalena Corvaglia: foto dal basso in micro slip, followers fanno zoom sul dettaglio piccante (Di lunedì 20 gennaio 2020) Maddalena Corvaglia sexy su Instagram: in equilibrio con la sola forza delle braccia, sulla torre del bagnino in spiaggia, sfodera addominali d’acciaio e un fisico longilineo, mozzafiato. Ginnica, allegra e positiva, sorride nella sequenza di foto condivise poco fa sul social e scrive così, in didascalia, rivolgendosi ai followers: “Buon inizio settimana. Tenete duro, in fondo mancano pochi giorni per il weekend…”. Maddalena Corvaglia: ritratta dal basso in microslip, followers fanno zoom sul dettaglio piccante Ma c’è dell’altro, un dettaglio piccante che non sfugge all’occhio attento di tanti suoi ammiratori: la ex velina bionda di Striscia la Notizia, infatti, indossa un micro bikini ed è ritratta dal basso! Tra i commenti c’è chi ironizza: “Ammettetelo… avete tutti fatto lo zoom sulla prima foto <img ... urbanpost

infoitcultura : Maddalena Corvaglia compie 40 anni festa di compleanno a sorpresa - infoitcultura : Maddalena Corvaglia, la festa per i 40 anni è scatenata (ma solo con amiche…): guarda il video - Noovyis : (Maddalena Corvaglia, 40 anni da urlo. Festa a sorpresa, ma tutti notano quell’assenza) Playhitmusic -… -