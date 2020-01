Lunedì 2 Gennaio 2020: è davvero il Blue Monday? E’ il giorno più triste e deprimente dell’anno? (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ davvero oggi, Lunedì 20 Gennaio 2020, il giorno più triste dell’anno? Il cosiddetto “Blue Monday“? Non proprio. Cos’è il Blue Monday A calcolare la data “critica” è stato Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff, che tramite una complicata equazione (che considera numerose variabili tra cui il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi per i regali di Natale, il calo di motivazione dopo le Feste) ha stabilito che il terzo Lunedì di Gennaio è proprio il giorno più triste dell’anno. C’è da dire però che l’università ha da tempo preso le distanze da Arnall, e nel corso degli anni è emerso come la formula originale fosse stata elaborata dall’agenzia di pubbliche relazioni londinese Porter Novelli: era l’inizio del 2005 quando la compagnia di viaggi Sky Travel decise di promuovere un’iniziativa per convincere i ... meteoweb.eu

Mov5Stelle : Lunedì 20 Gennaio sarà una giornata molto importante sulla piattaforma Rousseau. Ci saranno 3 votazioni, ecco qual… - LegaSalvini : ++ GLI APPUNTAMENTI DEL CAPITANO IN EMILIA-ROMAGNA LUNEDÌ 20 GENNAIO ++ #BorgonzoniPresidente #26gennaiovotoLega - LegaSalvini : #Salvini #Maranello: LUNEDI' 27 GENNAIO PORTO LO SFRATTO A CONTE 'Ho bloccato una nave per difendere il mio Paese,… -