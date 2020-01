Lucera, incidente stradale muore Luca Monteferrante di 22 anni, la sua auto si schianta contro un muretto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella notte appena passata un ragazzo di soli 22 anni è morto in seguito allo schianto della sua auto contro un muretto. Il ragazzo si chiamava Luca Monteferrante, era di Lucera e aveva 22anni. Il ragazzo viaggiava da solo sulla sua auto, una lancia Musa, quando per cause in via di accertamento ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo e il ragazzo è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo da parte dei soccorritori. baritalianews

